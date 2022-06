ბაირაქტარს, რომელიც უკრაინისთვის უნდა გვეყიდა, თურქეთი უფასოდ გადმოგვცემს — ლიეტუვის მინისტრი

იმისათვის, რომ თურქული წარმოების ბაირაქტარი უკრაინისთვის ეყიდათ, ლიეტუვაში 5 მილიონი ევრო შეაგროვეს. თუმცა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის, არვიდას ანუშაუსკასის თქმით, თურქეთმა გადაწყვიტა, უფასოდ გაიღოს უპილოტო საფრენი აპარატი.

“დაუჯერებელია, მაგრამ თურქეთი თანახმაა, უფასოდ გაიღოს ბაირაქტარი, რომლისთვისაც ლიეტუვამ ფული შეაგროვა. გასაოცარია”, — წერს ის.

ანუშაუსკასის თანახმად, შეგროვილი ფულით, რომელიც ლიეტუველებს ბაირაქტარში უნდა გადაეხადათ, ამავე საფრენი აპარატისთვის საჭირო საბრძოლო მასალას შეიძენენ, დარჩენილი ფულით კი ასევე უკრაინას დაეხმარებიან.

აღნიშნულთან დაკავშირებით “ტვიტერზე” ბაირაქტარის მწარმოებელმა თურქულმა კომპანიამ, BAYKAR-ც დაწერა და დაადასტურა, რომ ლიეტუვას 1 ერთეულ Bayraktar TB2-ს გადასცემს.

კომპანია სთხოვს ლიეტუვას, ყველა ის შემოწირულობა, რომელიც ბაირაქტარის საყიდლად შეგროვდა, უკრაინას ჰუმანიტარული დახმარების სახით გაიგზავნოს.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022