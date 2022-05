გვარამიას 3.5 წელი პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით მიესაჯა — სენატორი რიში

სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი ჯიმ რიში აცხადებს, რომ „მთავარი არხის“ დამფუძნებლისა და დირექტორის, ნიკა გვარამიას დაკავება პოლიტიკურად მოტივირებულია. ამის შესახებ სენატორი ტვიტერზე წერს.

მისი თქმით, ოპოზიციის გაჩუმების მცდელობებს საქართველო შემაშფოთებელი მიმართულებით მიჰყვას.

„ნიკა გვარამიას, ქართული მედიის, „მთავარი არხის“ დირექტორს პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. პოლიტიკური ოპოზიციის გაჩუმება საქართველოს ძალიან შემაშფოთებელი მიმართულებთ დააყენებს. კანონის უზენაესობა და თავისუფალი პრესა აუცილებელია დემოკრატიისთვის“, — წერს ჯიმ რიში.

#NikaGvaramia, director of Georgian media outlet @MtavariChannel, was sentenced to 3.5 years in prison on politically motivated charges. Silencing political opposition will send #Georgia in a very troubling direction. Rule of law & a free press is essential for #democracy. https://t.co/ma3VICC398

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 16, 2022