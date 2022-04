„კითხვები ჩნდება სანქციების თავიდან არიდებაზე“ – ევროპარლამენტარი ივანიშვილის შესაძლო ჩანაწერზე

ევროპარლამენტარი მირიამ ლექსმანი „ტვიტერზე“ ეხმაურება ივანიშვილისა და ევტუშენკოვის საუბრების სავარაუდო ჩანაწერს და აცხადებს, რომ თუ ეს მართალია, სერიოზული კითხვები ჩნდება სანქციების შესაძლო თავიდან არიდების მცდელობასა და ქვეყნის ერთგულებაზე მისი ევროპული მომავლის შესახებ:

„თუ ეს მართალია და იმ ქვეყნის პოლიტიკური და ბიზნესლიდერები, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, საქმეს იჭერენ პირებთან, რომლებიც ევროკავშირის მიერ სანქცირებულთა სიაში არიან, სერიოზული კითხვები ჩნდება როგორც სანქციების შესაძლო თავიდან აცილების თაობაზე, ასევე, მათი ქვეყნების ევროპული მომავლის ერთგულების შესახებ“, – აცხადებს ევროპარლამენტარი.

If indeed true, and political & business leaders in countries who are aspiring to join the EU are dealing with individuals on EU sanctions list, this raises both serious questions about possible sanctions avoidance & also about their commitment to their countries’ European future https://t.co/Ak1hwtFOxE

