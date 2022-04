ველი საქართველოს ახალ საგარეო მინისტრთან მუშაობას — კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება საქართველოს ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრად ილია დარჩიაშვილის დანიშვნას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მასთან თანამშრომლობას ელის.

ამასთან, კულებამ განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საქართველოს მხარდაჭერის იმედი აქვს.

„ველი მუშაობას საქართველოს ახლადდანიშნულ საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილთან ერთად, რათა უკრაინასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა გავაძლიეროთ. საქართველოს სრული მხარდაჭერის იმედი გვაქვს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში“, – დაწერა ტვიტერზე კულებამ.

Looking forward to working together with Ilia Darchiashvili, the newly appointed Minister of Foreign Affairs of Georgia, to further strengthen the strategic partnership between Ukraine and Georgia. Counting on Georgia’s full support in countering Russian aggression @iliadarch

