თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ბაიდენი ამ კვირაში უკრაინაში გამგზავრებას არ გეგმავს

თეთრი სახლი აცხადებს, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ევროპაში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინაში გამგზავრებას არ გეგმავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯენ ფსაკიმ ტვიტერზე დაწერა.

„მოგზაურობა ფოკუსირებული იქნება მსოფლიოს ერთიანი ძალისხმევის უწყვეტობაზე უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად და პრეზიდენტ პუტინის უკრაინაში შეჭრის წინააღმდეგ, მაგრამ უკრაინაში გამგზავრება არ იგეგმება“, – დაწერა ფსაკიმ.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022