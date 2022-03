ვგმობთ ამ ლაჩრულ თავდასხმას – ზალკალიანი მარიუპოლის სამშობიაროს დაბომბვაზე

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი მარიუპოლში საავადმყოფოს დაბომბვას ეხმაურება, რომლის დროსაც ბავშვთა და სამშობიარო განყოფილებებიხ დაინგრა და მომხდარს ბარბასობად აფასებს.

„არაფერია იმაზე გამანადგურებელი, ვიდრე იმის მოსმენა, თუ რა ბარბაროსული გზით დაიბომბა გუშინ მარიუპოლის სამშობიარო და ბავშვთა საავადმყოფო. ჩვენ ვდგავართ უკრაინის გვერდით და მკაცრად ვგმობთ ამ ლაჩრულ თავდასხმას დაუცველ, უდანაშაულო მოქალაქეებზე. ეს სამარცხვინო ხოცვა სასწრაფოდ უნდა დასრულდეს. შეწყდეს რუსული აგრესია“, – დაწერა ზალკალიანმა ტვიტერზე.

It is nothing short of devastating to hear of the barbaric bombing of maternity & children's hospital in #Mariupol. We #StandWithUkraine & strongly condemn this cowardly attack on defenseless, innocent civilians. This shameful massacre must end immediately #StopRussianAggression

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) March 10, 2022