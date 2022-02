„სოკარის“ სადგურები უკრაინაში სასწრაფოს საწვავს უფასოდ მიაწვდიან — ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა “სოკარის” სადგურებს უკრაინაში სასწრაფო დახმარების მანქანების და საგანგებო სიტუაციების სამსახურისთვის საწვავის უფასოდ მიწოდება დაავალა.

„აზერბაიჯანის პრეზიდტთან ჩემი საუბრის თანახმად, „სოკარის“ ყველა გასგასამართმა სადგურმა მიიღო ინსტრიქცია, სასწრაფო დახმარების მანქანებს და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის საწვავი უფასოდ მიაწოდოს. ღამით ჩვენ ველით მედიკამენტებით დატვირთულ თვითმფრინავს აზერბაიჯანიდან“, — წერს ზელენსკი Twitter-ზე.

According to the results of my conversation with @azpresident, all @SOCARofficial gas stations in Ukraine have been instructed to provide fuel for ambulances and SES free of charge. At night we are waiting for a plane with medications from Azerbaijan.

