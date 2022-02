სალომე ზურაბიშვილი ვოლოდიმირ ზელენსკის ტელეფონით ესაუბრა

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ზურაბიშვილი ტვიტერზე წერს.

ზურაბიშვილის თქმით, მან კიდევ ერთხელ დაუდასტურა საქართველოს სრული სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ.

„ამ ტრაგიკულ დროს უკრაინისთვის და მთელი ევროპისთვის, პრეზიდენტი ზელენსკი სამაგალითო ლიდერია. მთელი საქართველო დგას უკრაინის გვერდით“, – წერს ზურაბიშვილი.

Talked with President @ZelenskyyUa and reiterated Georgia’s full solidarity with the people of Ukraine.

In these tragic times for Ukraine and for all of Europe, President Zelenskyy is an exemplary leader.

All of Georgia 🇬🇪 #StandsWithUkraine 🇺🇦

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 26, 2022