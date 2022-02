„ბელარუსი მხარს უჭერს უკრაიანს“ – ტიხანოვსკაია თავს ეროვნულ ლიდერად აცხადებს

ბელარუსი ოპოზიციონერი ლიდერი, სვეტლანა ტიხანოვსკაია, რომელიც 2020 წლის გაყალბებული არჩევნების შემდეგ ბელარუსში მის წინააღმდეგ დაწყებული პოლიტიკური დევნის გამო ლიეტუვაში ცხოვრობს, მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინას, ალექსანდრ ლუკაშენკოს მწვავედ აკრიტიკებს და თავს ეროვნულ ლიდერად აცხადებს.

„ბელარუსისა და ბელარუსების სახელით, მინდა ხაზგასმის განვაცხადო, რომ ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინის მთავრობასა და ხალხს და სოლიდარულნი ვართ მათ მიმართ“, – ამბობს ტიხანოვსკაია 26 თებერვალს გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში.

„ბელარუსი გახდა აგრესორი და ჩვენ გვრცხვენია ამის. რადგან ჩვენ არ აგვირჩევია, რომ აგრესორები ვიყოთ. არც ახლა და არც არასდროს ჩვენი ისტორიის განმავლობაში“, – აცხადებს იგი.

„მოვუწოდებ საერთაშორისო საზოგადოებას, დაეხმაროს უკრაინას საკუთარი თავის დაცვაში და მხარი დაუჭიროს ბელარუს ხალხს. არ შეიძლება იარსებოს ნარატივმა, რომ ბელარუსმა დამოუკიდებლობა დაკარგა. ეს ასე არ არის. მთელი ამ დღეების განმავლობაში კავშირზე ვარ ბელარუსებთან, რომელთაც ცხადად ვეუბნები: ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სუვერენულობა. ჩვენ უნდა შევაჩეროს ეს ომი. მე ასევე მივმართე ბელარუსის არმიასა და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელ პირებს: მათ აქვთ უფლება, არ მიჰყვნენ ლუკაშენკოს ბრძანებებს. მან ბელარუსი გახადა შეჭრის სრულმასშტაბიანი მონაწილე. და, ამით, სამშობლოს უღალატა“, – აცხადებს სვეტლანა ტიხანოვსკაია

Lukashenka committed treason – he made our country a participant in the invasion of Ukraine. So I declared myself as the national leader of Belarus to protect the sovereignty & independence of our country, represent it in security negotiations & crisis management in the region. pic.twitter.com/IyQ0YOM7Kf

