უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება აცხადებს, რომ კიევი კიდევ ერთი ღამით გადაურჩა რუსეთის ძალების დაბომბვას.

ის ავრცელებს კიევის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ფოტოს, რომელიც დაზიანებულია.

მედიაში ვრცელდება კადრები, რომელიც ამ კორპუსზე სარაკეტო თავდასხმას უჩვენებს.

Another video of the shelling pic.twitter.com/vt2ZqL8jcP

