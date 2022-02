ახლა დროა დავიწყოთ საქართველოს კბილებამდე შეიარაღება – კოფი

The Heritage Foundation-ის მკვლევარი ლუკ კოფი აცხადებს, რომ ახლა დროა საქართველოს კბილებამდე შეიარაღება დაიწყოს.

მისი თქმით, არ უნდა დაელოდნონ იმას, თუ როდის გადაწყვეტს რუსეთი საქართველოში ისევ შეჭრას.

“ახლა დროა დავიწყოთ საქართველოს კბილებამდე შეიარაღება – და არ დაველოდოთ რამდენიმე კვირას, სანამ რუსეთი გადაწყვეტს მათთან (ისევ) შეჭრას, როგორც უკრაინაში”, – წერს ტვიტერზე ლუკ კოფი.

Now is the time to start arming Georgia to the teeth–and not waiting a few weeks before Russia decides to invade them (again) like Ukraine.

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) February 25, 2022