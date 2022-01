უკრაინა EU-სგან 1.2 მილიარდი ევროს მხარდაჭერას მიიღებს

ევროკომისიამ უკრაინას შესთავაზა ახალი, 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი.

“ეს პაკეტი დაეხმარება უკრაინას, გაუმკლავდეს ფინანსურ საჭიროებებს, რაც კონფლიქტის გამო არის გამოწვეული”, – განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა.

იმ შემთხვევაში, თუ მაკროფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი დამტკიცდება ევროპარლამენტის მიერ და მას მხარს დაუჭერენ წევრი ქვეყნები, უკრაინა გადასაცემი თანხის ნახევარს დაუყოვნებლივ მიიღებს.

“უკრაინა არის თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა. ის თავად იღებს გადაწყვეტილებებს. ევროკავშირი განაგრძობს მის გვერდით დგომას”, – განაცხადა მან.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.

I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP

