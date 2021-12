ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებას შემაშფოთებელს უწოდებს

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი ეხმაურება საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ პარლამენტის ინიციატივას და მას შემაშფოთებელს უწოდებს.

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი მოუწოდებს ინიციატორებს, „უკან გაიხმონ აღნიშნული ინიციატივა და უზრუნველყოფილ იქნას ადამიანის უფლებათა ეროვნული მექანიზმების დამოუკიდებლობა“.

#Georgia: Deep concern over proposals for Parliament to abolish State Inspector’s office, an independent institution with key role in #TorturePrevention & privacy protection. We call for the initiative to be withdrawn & to ensure independence of national human rights mechanisms.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 27, 2021