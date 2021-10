ნატოს სპეც. წარმომადგენელი კავკასიაში საქართველოში 19-20 ოქტომბერს ჩავა

ხავიერ კოლომინა, ნატოს გენერალური მდივნის ახალი სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში აანონსებს ვიზიტს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.

როგორც კოლომინა წერს, ის ეწვევა აზერბაიჯანს, საქართველოსა და სომხეთს, რათა „დავსახოთ გზები ნატო-ს კავკასიაში ჩართულობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად“.

„მოუთმენლად ველი ჩემს პირველ ვიზიტს კავკასიაში მომავალ კვირას“, – წერს იგი.

Looking forward to my first trip to the #Caucasus next week. I will be visiting #Azerbaijan 🇦🇿, #Georgia 🇬🇪, and #Armenia 🇦🇲 in my new capacity as #NATO Special Rep for the Caucasus and Central Asia in order to identify ways to further enhance NATO’s engagement in the Caucasus.

— Javier Colomina (@JavierColominaP) October 16, 2021