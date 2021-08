ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას ეხმაურება. მიშელის თქმით, პრემიერთან საუბრისას ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მაკროსაფინანსო დახმარების მისაღებად რეფორმების გატარების მნიშვნელობას.

“პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ხაზი გავუსვი, რომ რეფორმები ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაკროფინანსური დახმარების გამოყოფის ბოლო ვადა ახლოვდება და საქართველოს მთავრობის მხრიდან შეთანხმებების და განსაკუთრებით, რეფორმების დღის წესრიგისადმი ერთგულების დემონსტირების დროა”, — წერს მიშელი.

Underlined to prime minister @GharibashviliGe that reforms are as needed as ever.

The deadline for disbursement of macro financial assistance is looming and it is time for the Georgian government to demonstrate its commitment to the agreements and notably the reform agenda. pic.twitter.com/v3GblCpssN

— Charles Michel (@eucopresident) August 24, 2021