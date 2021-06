ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი, „მწვანეების“ წევრი ჰაიდი ჰაუტალა, რომელიც ნამახვანჰესის საწინააღმდეგო პროტესტს მხარდაჭერას უცხადებს, ამბობს, რომ ნამახვანჰესის კონტრაქტთან დაკავშირებით გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა შოკისმომგვრელია.

“მივესალმები ქართველი ხალხის ახალი ტიპის მობილიზებას ჩამორჩენილი და დესტრუქციული ეკონომიკური მოდელის წინააღმდეგ. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა საიდუმლო კონტრაქტებთან დაკავშირებით შოკისმომგვრელია”, — წერს დეპუტატი Twitter-ზე.

I welcome this new kind of mobilization of people of #Georgia against a backward and destructive economic model. Lack of transparency and accountability with secret contracts is shocking. #Namakhvani https://t.co/Y2rNFbwpy8

