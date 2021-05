მეგობრებო ენმ-დან მოგიწოდებთ, ხელი მოაწეროთ ხელშეკრულებას და შეხვიდეთ პარლამენტში – კუბილიუსი

ევროპარლამენტარი ანდრიუს კუბილიუსი “ნაციონალური მოძრაობის” წევრებს მოუწოდებს, რომ შარლ მიშელის შეთანხმებას ხელი მოაწერონ და პარლამენტში შევიდნენ.

კუბილიუსის თქმით, საქართველოს ძლიერი და კონსტრუქციული საპარლამენტო ოპოზიცია სჭირდება.

“ჩემო ძვირფასო მეგობრებო საქართველოში “ნაციონალური მოძრაობიდან”, მინდა მოგიწოდოთ, ხელი მოაწეროთ ხელშეკრულებას და შეხვიდეთ პარლამენტში! საქართველოს სჭირდება ძლიერი და კონსტრუქციული საპარლამენტო ოპოზიცია, რათა მთავრობის კონტროლი გახდეს ეფექტური. ასე მუშაობს დემოკრატია ევროპაში! იმედი მაქვს, რომ იგივეს ვიხილავთ საქართველოში”, — წერს კუნილიუსი ტვიტერზე.

My dear friends from UNM in Georgia! I would like to urge you to sign the agreement and join the Parliament! 🇬🇪needs strong & constructive parliamentary opposition to make control of the government effective. It is how democracy works in Europe! Hope to see the same in Georgia!

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 11, 2021