ვინც „სელფიში“ საკუთარ ნომერს დააპორტირებს, ავტომატურად ჩაერთვება ტარიფი „ყველაფერი ულიმიტო“ სრულიად უფასოდ, 3 თვით. პაკეტი მოიცავს:
- ულიმიტო ინტერნეტს
- ულიმიტო ზარებს ყველა ადგილობრივ ქსელთან
- ულიმიტო SMS-ებს
დამატებით, სამთვიანი პერიოდის დასრულების შემდეგ, შეძლებთ „სელფის“ ულიმიტო პაკეტების შეძენას 50%-იანი ფასდაკლებით:
- „ყველაფერი ულიმიტო“, 3 თვე ₾55
- „ყველაფერი ულიმიტო“, 1 თვე ₾19.5
- „ულიმიტო ინტერნეტი“, 1 თვე ₾13
- „ულიმიტო ზარები ყველა ადგილობრივ ქსელთან“, 1 თვე ₾8
„სელფიში პორტირება დღეს მხოლოდ ოპერატორის შეცვლას აღარ ნიშნავს – ეს არის შესაძლებლობა, მომხმარებელმა უფრო მეტი მიიღოს. ჩვენ შევქმენით შეთავაზება, რომლითაც პორტირებული აბონენტები სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ ისარგებლებენ ულიმიტო ინტერნეტით, ზარებითა და SMS-ებით, ხოლო სამი თვის შემდეგ, სასურველი ულიმიტო პაკეტები 50%-იანი ფასდაკლებით გაიაქტიურონ. გვინდა, რომ „სელფიში“ გადმოსვლა მაქსიმალურად მარტივი, კომფორტული და მომგებიანი გამოცდილება იყოს,“ – აცხადებს ანა ნიკოლოზაშვილი, „სელფის“ ბიზნეს ანალიტიკისა და მარკეტინგული შეთავაზებების განყოფილების ხელმძღვანელი.
შეთავაზება ვრცელდება ყველა მომხმარებელზე, ვინც საკუთარ ნომერს „სელფის“ ქსელში დააპორტირებს.
დაპორტირდი შენივე ნომრით და მიიღე უფრო მეტი სარგებელი: https://go.cellfie.ge/cellfie_porting
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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