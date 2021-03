“აშშ-ის პრეზიდენტი და ბლინკენი უნდა ჩაერთონ” — მაკფოლი კრიზისზე საქართველოში

რუსეთში აშშ-ის ყოფილი ელჩი და ბარაკ ობამას ყოფილი მრჩეველი მაიკლ მაკფოლი, რომელიც 2014 წლიდან აღარ იკავებს ოფიციალურ თანამდებობას, საქართველოში ევროკავშირის მედიაციის მიმდინარე მოლაპარაკებების უშედეგოდ დასრულებას ეხმაურება.

მაკფოლი ამ ვითარებაში აშშ-ის მეტი ჩართულობის საჭიროებაზე საუბრობს.

“არ არის კარგი. საჭიროა აშშ-ის პრეზიდენტის, სახელმწიფო მდივან ბლინკენისა და ჯეიკ სულივანის (ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლი) უფრო მეტი ჩართულობა”, – წერს მაკფოლი Twitter-ზე.

Not good. @POTUS @SecBlinken @jakejsullivan need to get more involved on #Georgia. https://t.co/wk3tpx2Kjx

— Michael McFaul (@McFaul) March 19, 2021