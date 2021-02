პოლიტიკური პატიმრების დაკავება არ არის ევროპული გზა | მარკეტა გრეგოროვა

ევროპული საპარლამენტო ჯგუფის, “მწვანეები/ევროპული თავისუფალი ალიანსის” წევრის, ჩეხი დეპუტატის, მარკეტა გრეგოროვას განცხადებით, ნიკა მელიას დაკავება ევროპისკენ მიმავალი პროგრესული გზა არ არის”.

“მოვლენათა აბსოლუტურად იმედგამაცრუებელი განვითარება საქართველოში. ოპოზიციის ლიდერის, ნიკა მელიას დაკავება არის აისბერგის წვერი დემოკრატიის უკანდახევის პროცესში. კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური პატიმრის დაკავება არ არის ევროპისკენ მიმავალი პროგრესული გზა”, — ნათქვამია მარკეტა გრეგოროვას მიერ Twitter-ის საშუალებით გავრცელებულ განცხადებაში.

Absolutely disappointing development in #Georgia. Arresting opposition leader #NikaMelia is a tip of the iceberg of its democracy backsliding. Adding more political prisoners on the list is not the way to progress towards Europe. #GeorgiaCrisishttps://t.co/GM8GtQOluK

