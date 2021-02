კუბილიუსი: საქართველო გზაგასაყარზეა, სასწორზე ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა

ევროპარლამენტარი ანდრიუს კუბილიუსი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს “ტვიტერზე” ეხმაურება და აცხადებს, რომ ქვეყანა ახლა გზაგასაყარზეა და სასწორზე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაგრძელების შესაძლებლობაა:

“საქართველო ახლა გზაგასაყარზეა, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაგრძელების შესაძლებლობაა სასწორზე. ყველა, მათ შორის სახელისუფლებო და ოპოზიციური პარტიები, მოლაპარაკებებს უნდა დაუბრუნდეს და დაიწყოს დიალოგი ეროვნული თანხმობისთვის. ჩვენ ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა ქვეყნის მომავალზე” ,– აცხადებს კუბილიუსი.

Georgia 🇬🇪is at crossroads, possibilities to continue euroatlantic integration are at stake. All ruling and opposition parties must come back to negotiations and start dialogue of #NationalUnity. They all bear responsibility for the future of the country.

