აშშ-ის და ევროპის ქვეყნების ლიდერები ნავალნის დაკავებას აკრიტიკებენ

აშშ-ისა და ევროპის ქვეყნების ლიდერები კრიტიკულად ეხმაურებიან რუსი ოპოზიციონერის, ალექსეი ნავალნის დაკავებას და რუსეთის ხელისუფლებას მისი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ.

ალექსეი ნავალნი, რომელიც ნერვული აგენტით მოწამვლისა და გერმანიაში მრავალთვიანი მკურნალობის შემდეგ, 17 იანვარს, გვიან ღამით დაბრუნდა მოსკოვში, აეროპორტშივე დააკავეს. სასამართლო პროცესამდე პერიოდს ის იზოლატორში გაატარებს.

აშშ-ის არჩეული პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის მრჩეველმა ეროვნული უშიშროების საკითხებში, ჯეიკ სალივანმა, რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა, ნავალნი დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ. „მასზე გაუგონარ თავდასხმაში დამნაშავეები აუცილებლად უნდა დაისაჯონ“, – დაწერა მან.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.

