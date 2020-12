არტაკ ბეგლარიანი: ბაქო დატყვევებულ სომეხ ჯარისკაცებს მალავს

აზერბაიჯანი დატყვევებული სომეხი ჯარისკაცების რეალურ რიცხვს მალავს. ამის შესახებ დე ფაქტო მთიანი ყარაბაღის ომბუდსმენმა არტაკ ბეგლარიანმა განაცხადა, რომელიც დღეს თანამდებობას ტოვებს. ინფორმაციას სომხური news.am ავრცელებს.

ბეგლარიანის თქმით, აზერბაიჯანმა სომხურ მხარეს ამ დრომდე გადასცა 53 სამხედრო ტყვე, მათ შორი,ს ქალებიც.

“ორი ასაკოვანი მამაკაცი გარდაიცვალა ციხეში. არსებობს მტკიცებულება მათ მიმართ ძალადობრივი მოპყრობასთან დაკავშირებით. დაბრუნებულების უდიდესი ნაწილი საუბრობს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ. მათი ნაწილი ამ დრომდე მკურნალობს საავადმყოფოებში”, – განაცხადა ბეგლარიანმა.

ომბუდსმენის თქმით, ათობით სომეხი რჩება აზერბაიჯანის ტყვეობაში, რომლებიც ოფიციალურ მონაცემებში შეყვანილი არ არიან. მისივე თქმით, დატყვევებულთა შორისაა 62 სომეხი ჯარისკაცი, რომელიც აზერბაიჯანულმა მხარემ ხწაბერდში/ჩაილაქალაში დააკავა [სოფელი ჰადრუთის/ხოჯევანდის რაიონში, სადაც საბრძოლო ინციდენტი ომის დასრულების შემდეგ მოხდა], “ასევე, სხვა პირებიც”.

ბეგლარიანის თქმით, ისინი უპირობოდ უნდა დაბრუნდნენ სამშობლოში.

დე ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველმა არტაკ ბეგლარიანმა საკუთარი twitter-ის ანგარიშის საშუალებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ იგი დაკავებულ თანამდებობას ტოვებს.

Today I submitted my resignation letter from @ArtsakhOmbuds position to @Artsakh_Parl.

My decision is due to the offer to hold a position at #Artsakh/#Karabakh Government, given the current challenges & needs in the crisis.

I’ll continue my struggle for #HumanRights protection!

— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) December 22, 2020