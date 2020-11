ინდონეზიაში ვულკანის ამოფრქვევის გამო საცხოვრებელს ათასობით ადამიანი ტოვებს

ინდონეზიაში ვულკანის ამოფრქვევის გამო ათასობით ადამიანი საცხოვრებელს ტოვებს. საუბარია მიმდებარე სოფლების 2 789 მაცხოვრებელზე, რომელიც ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ გამოყოფილ მავნე ნივთიერებებს გაურბის.

“ალჯაზირას” ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად მტვრისა და კვამლის სქელი ფენა ცაში 4 კილომენტრზეა გავრცელებული, რის გამოც დაიკეტა ადგილობრივი აეროპორტი. გამოცემის ცნობით, ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად არავინ დაშავებულა და არ ვრცელდება ცნობები ქონების დაზიანების შესახებაც.

Another video from the eruption of Ile Lewoloto volcano this morning. pic.twitter.com/Dh1Kpq0JnG

— Alex Journey (@alexjourneyID) November 29, 2020