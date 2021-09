კანარის კუნძულებზე ვულკანი ამოიფრქვა, ევაკუირებულია 5 ათასზე მეტი ადამიანი

კანარის კუნძულებიდან ერთ-ერთზე – ლას-პალმასზე – ვულკანი ამოიფრქვა. ევაკურირებულია, დაახლოებით, 5 000 ადამიანი.

Reuters ესპანეთის ოფიციალურ უწყებებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ ეტაპისთვის გარდაცვლილების შესახებ ცნობები არ ვრცელდება. გამოცემა ასევე აქვეყნებს ფოტოებს, სადაც ჩანს, რომ ამოფრქვევის შედეგად დაზიანდა სახლები.

LIVE: Volcano erupts on La Palma in the Canary Islands https://t.co/OFlTKfiJly

როგორც BBC იუწყება, აღნიშნული ვულკანი ბოლო 50 წლის წინ ამოიფრქვა. ამავე კუნძულზე 80 ათასი ადამიანი ცხოვრობს. მათკენ ლავა ადგილობრივი დროით 15:00 საათზე დაიძრა.