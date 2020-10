სომხეთს უჩნდება შანსი, დასავლეთისკენ გაიხედოს – ინტერვიუ პაატა ზაქარეიშვილთან

რას ცვლის მთიანი ყარაბაღის ახალი ომი და მისი შესაძლო შედეგები სამხრეთ კავკასიაში? „ნეტგაზეთის“ კითხვებს პასუხობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი, საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგების საკითხებში, რომელიც აცხადებს, რომ რეგიონი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ცვლილებების ზღვარზეა.

დავიწყოთ რუსეთის საკითხით: რუსეთი, რომელიც სომხეთისთვის სტრატეგიული პარტნიორია, ახლა შედარებით ნეიტრალურად პოზიციონირებს და ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს ორივე მხარეს. რით არის გამოწვეული მისი ასეთი პოზიციონირება და რაზე მიანიშნებს?

რაც ახლა ყარაბაღში ხდება, არსებითად ცვლის გეოპოლიტიკურ სურათს, რაც სსრკ-ის დაშლის შემდეგ შეიქმნა. ამ ხნის განმავლობაში რუსეთი სულ იმყარებდა პოზიციებს, რის პიკსაც მიაღწია 2008 წლის აგვისტოს ომით. რუსეთი კავკასიაში ისეთი ძლიერი არ ყოფილა, როგორიც 2008 წლის შემდეგ იყო.

მაგრამ ყარაბაღში 2016 წლის აპრილის ომის შემდეგ აშკარად შეირყა მისი პოზიციები. გამოჩნდა, რომ რუსეთმა [აპრილის ომში პოზიციები] მაინც აზერბაიჯანს დაუთმო, სომხეთს დაათმობინა. უკვე ჩანდა, რომ რუსეთი იწყებდა თამაშს, რადგან მას არ აწყობს აზერბაიჯანის დაკარგვა.

როგორც ჩანს, ბაქოს ხედვითაც გარდაუვალი იყო მორიგი სამხედრო შეტაკება და ამიტომ დაიწყო რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება, ზურგის გამაგრება; შარშან მკაცრი განცხადებები გააკეთა დასავლეთის მიმართ, თქვა, რომ დასავლეთი ვერაფერში ეხმარება, რითიც გამოჩნდა, რომ პრორუსულ რელსებზე გადადიოდა. ამით იხსნება ის, თუ რატომ იქცევა რუსეთი ასე უცნაურად.

ამ ფონზე, როცა არჩევანი უდგას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რუსეთს ნამდვილად არ უნდა არც ერთისა და არც მეორის დაკარგვა. სომხეთში მას სამხედრო ბაზა აქვს და იმყოფება ნატოს, თურქეთის საზღვარზე. ამის პარალელურად, აზერბაიჯანი მისი მოსაზღვრე სახელმწიფოა, ენერგორესურსებით დატვირთული და საქართველოსთან ერთად სერიოზულ ალიანსს ქმნის სამხრეთ კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიის საპირწონედ, სადაც რუსეთი დიდი პრობლემებითაა დატვირთული. ანუ აზერბაიჯანი და საქართველო კრავენ სამხრეთ კავკასიას და ამ ფონზე მას არ უნდა, აზერბაიჯანიც დაკარგოს.

ის, რომ რუსეთი სომხეთს ვერ ეხმარება როგორც საჭიროა, გასაგებია. რუსეთს არ შეუძლია, პირდაპირ დაეხმაროს სომხეთს, რადგან საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობს სომხეთის ტერიტორიაზე. სომხეთის ხელისუფლებას ეს კარგად ესმის, მაგრამ მოსახლეობას კარგად არ ესმის, მეტი მოლოდინები აქვს. ამიტომ საზოგადოებრივი განწყობა იცვლება რუსეთის წინააღმდეგ.

[ვრცლად: „ბრძოლა სხვა ტერიტორიაზეა“ – პუტინი განმარტავს, რატომ ვერ ეხმარება სომხეთს]

ის, რომ აზერბაიჯანს არ უტევს, ესაა უცნაური. საფრანგეთმა გააკეთა მკაფიო განცხადება აზერბაიჯანის წინააღმდეგ და რუსეთი კი დუმს. ამაში ჩანს რუსეთის დამოკიდებულება აზერბაიჯანის მიმართ და არა იმაში, რომ სომხეთს არ ეხმარება.

კომენტატორების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კრემლი ამ პასიურობით სჯის სომხეთის ხელისუფლებას, — ნიკოლ ფაშინიანს და მის „დასავლეთში განათლებამიღებულ გარემოცვას“, რომელმაც გააძლიერა მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა და, ასე ვთქვათ, შედარებით მეტად გაიხედა დასავლეთისკენ… არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?

მას აზერბაიჯანი რაღაცად უღირს და ამიტომ არ უტევს. რუსეთს შეეძლო, ფაშინიანიც ჩაეძირა და აზერბაიჯანიც გაეკიცხა, „როგორ იქცევი, როგორ შეიძლება სტეფანაკერტის დაბომბვა“ და ა.შ.. მაგრამ ამას არ აკეთებს.

თუ რუსეთი ამ მოქმედებებით ცდილობს, ჩაძიროს ფაშინიანი, ძალიან უგუნური პოლიტიკაა. ამ ვერსიით, რუსეთი ფაშინიანს ექცევა ისე, როგორც ლუკაშენკოს. მაგრამ თუკი ლუკაშენკოს მარიონეტად აქცევს, აქ პირიქითაა, ამ პოლიტიკით ის აძლიერებს ფაშინიანს.

ფაშინიანი ახლა უფრო ძლიერია, ვიდრე საომარი მოქმედებების დაწყებამდე. მთელი გენერალიტეტი, ჯარი, ხალხი, გაერთიანებული მის გარშემო და თუ მან რაიმე წარმატებას მიაღწია საბოლოო ანგარიშში, კიდევ უფრო ძლიერდება. და ფაშინიანისთვის წარმატება ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება, თუ შეწყდება ცეცხლი, მოხდება ძალების დაშორიშორება და აღმოჩნდება, რომ აზერბაიჯანმა მცირე ფართობის ტერიტორია დაიკავა. სომხები მზად არიან, რომ, სიტყვაზე, 5-6 სოფელი სამხრეთში დათმონ და თუ აღმოჩნდება, რომ სომხეთმა ნაკლები ჯარისკაცი დაკარგა, ვიდრე აზერბაიჯანმა, ამას წარმატებად ჩათვლიან;

რა არის გარანტია იმისა, რომ რუსეთის ჩაურევლობის შემთხვევაში აზერბაიჯანი არ გაიწევს სტეფანაკერტის ასაღებად, ან თუ ამაზე არ წავიდა, გარშემო რაიონებს მაინც არ დაიკავებს? მეორე მხრივ, ჯარისკაცების რაოდენობაზე – აზერბაიჯანში 10 მლნ-მდე ადამიანი ცხოვრობს, სომხეთზე თითქმის 4-ჯერ მეტი და სომხეთისთვის ადამიანური დანაკარგი, ნამდვილ რიცხვებში ნაკლები რომც იყოს, უფრო მტკივნეული არ იქნება?

საზოგადოება ასე არ თვლის, უყურებენ, ბრძოლის ველზე რამდენი ადამიანი დაიღუპება და ხვედრით წილზე საუბარს არავინ დაიწყებს. და ამას გამოიყენებს ის, ვისაც უნდა, „ჩაიწეროს“ გამარჯვება. რაც შეეხება პირველ არგუმენტს, – აზერბაიჯანი უკვე ჩაეფლო პოზიციურ ბრძოლებში…

თუმცა მას აქვს თურქეთის მხარდაჭერა…

პოლიტიკური მხარდაჭერა, დიახ, აქვს, მაგრამ სადაა სამხედრო მხარდაჭერა? უკვე მე-10 დღეა, ბრძოლები მიმდინარეობს და ამდენ ხანს პრაქტიკულად ერთსა და იმავე ტერიტორიაზე იბრძვის, ვერ ახერხებს აღებული სოფლების შენარჩუნებას. მაგალითად, ჯაბრაილი უკვე ორჯერ გადავიდა ხელიდან ხელში. რეალურად, ახლა არ არის ცნობილი, რა პოზიციები აქვს აღებული აზერბაიჯანს.

Karabakh theater of war map including expanding areas of active combat and new cities under shelling. Doesn’t reflect sides’ claims on their advances as they still lack proper verification. ‘Controlled’ territories means held for the last 26+ years. To be updated. pic.twitter.com/uR4Td6rI0m

— Grigor Atanesian (@atanessi) October 6, 2020