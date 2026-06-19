ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ აფხაზი ჟურნალისტი და გაზეთ „ჩეგემსკაია პრავდას“ მთავარი რედაქტორი ინალ ხაშიგი „უცხოეთის აგენტების“ რეესტრიდან ამოიღო. შესაბამისი გადაწყვეტილება 2026 წლის 19 ივნისს უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.

ინალ ხაშიგი რუსეთმა “აგენტების” რეესტრში 2025 წლის 7 მარტს შეიყვანა. მაშინ რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო აცხადებდა, რომ ჟურნალისტი „ავრცელებდა არასანდო ინფორმაციას რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების, მათი პოლიტიკისა და საარჩევნო სისტემის შესახებ“ და „ურთიერთობდა უცხოელ პოლიტიკურ მოღვაწეებთან“. ახალ გადაწყვეტილებას კი საფუძვლად დაედო ის გარემოება, რომ მის შემთხვევაში „უცხოეთის აგენტის ნიშნები აღარ ჩანს”.

ხაშიგი რეესტრში ერთდროულად სხვა აფხაზ ჟურნალისტებთან, იზიდა ჭანიასთან და ნიზფა არშბასთან ერთად მოხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პროფესიული საქმიანობა მხოლოდ აფხაზეთში ხორციელდებოდა.

ჟურნალისტების რეესტრში შეყვანამ აფხაზეთში ფართო საზოგადოებრივი გამოხმაურება გამოიწვია. ბევრი ამას უკავშირებდა შიდა პოლიტიკისა და აფხაზურ-რუსული ურთიერთობების საკითხებზე მათ კრიტიკულ პოზიციას.

კრიტიკას იწვევდა ასევე წარდგენილი ბრალდებების დამადასტურებელი მტკიცებულებების არქონა და თავად პრაქტიკა, რომლის ფარგლებშიც ეს კანონმდებლობა აფხაზებზე ვრცელდებოდა, მათ შორის იმ პირებზე, რომლებსაც სხვა მოქალაქეობა საერთოდ არ აქვთ, როგორც ნიზფა არშბას შემთხვევაში.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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