ალექსიევიჩის თქმით, ნიღბიანებმა მის სახლში შეჭრა სცადეს

ბელარუსელი მწერალი და ნობელის პრემიის ლაურეატი სვეტლანა ალექსიევიჩი აცხადებს, რომ ნიღბიანმა პირებმა მის სახლში შეჭრა სცადეს. ალექსიევიჩი ბოლოა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭოს წევრთაგან, რომელიც ამ დრომდე თავისუფალია და ქვეყნის შიგნით იმყოფება.

ალექსიევიჩის თქმით, დღეს, 9 სექტემბერს, ჯერ ნიღბიანი პირები შეეცადნენ მის საცხოვრებელ ბინაში შეჭრას, შემდეგ კი უცნობი პირები კარზე კაკუნითა და სატელეფონო ზარებით ავიწროებდნენ.

აღნიშნულის შემდეგ, მწერლის სახლში, მის მხარდასაჭერად, დიპლომატები შეიკრიბნენ.

“ოპოზიციის შევიწროება, დაპატიმრებები და ქვეყნიდან ძალით გაძევება… მშვიდობიანი პროტესტის მნიშვნელოვანი ხელყოფაა”, – წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც სოციალურ ქსელში ალექსიევიჩისა და ელჩების ფოტო გამოაქვეყნა.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.

Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6

— Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020