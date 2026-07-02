ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი სომხეთს სთავაზობს სავაჭრო რეჟიმის მნიშვნელოვან გაფართოებას, რომლის მიხედვითაც სომხური ექსპორტის თითქმის 80% ევროკავშირში საბაჟო გადასახადის გარეშე შევა. ევროკომისიის პრეზიდენტის ოფიციალური ბრიფინგის ტექსტი EU Enlargement-ის პრესრელიზით გავრცელდა.
ფონ დერ ლაიენის თქმით, ევროკავშირი წარმოადგენს ავტონომიური სავაჭრო ზომების (Autonomous Trade Measures) ახალ პაკეტს, რომელიც მიზნად ისახავს სომხური ექსპორტის დივერსიფიკაციას და ევროკავშირის ბაზარზე წვდომის მნიშვნელოვნად გაფართოებას.
მისი განცხადებით, აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად, სომხეთს შესაძლებლობა ექნება, ევროკავშირის 450-მილიონიან ერთიან ბაზარზე გადაიტანოს ის პროდუქცია, რომელიც ამ დრომდე ძირითადად რუსეთის ბაზარზე გადიოდა.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ახალი რეჟიმი პრაქტიკულად გახსნის ევროკავშირის ბაზარს სომხეთის ექსპორტის 99%-მდე ხილ-ბოსტნეულისა და მცენარეების მიმართულებით, ასევე მნიშვნელოვნად გაზრდის წვდომას სასმელებისა და სხვა პროდუქციისთვის.
ფონ დერ ლაიენის თქმით, ევროკავშირი უკვე გამოყოფს დამატებით 18 მილიონ ევროს სომხეთის სავაჭრო შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, რაც მთლიანობაში 52 მილიონ ევროს მხარდაჭერის პაკეტის ნაწილია. მისი განცხადებით, ასევე იგეგმება ექსპერტების გაგზავნა სომხეთში, რომლებიც ადგილობრივ მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს დაეხმარებიან ევროკავშირის ბაზრის შესაძლებლობების გამოყენებაში.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირი სომხეთის მხარდაჭერას აძლიერებს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა რუსეთის მხრიდან ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე დგას, თუმცა, მისი თქმით, „როდესაც პარტნიორებზე ზეწოლა იზრდება, ევროკავშირი ნაბიჯებს აძლიერებს“.
ამასთან, ფონ დერ ლაიენის თქმით, სომხეთი ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში დემოკრატიული რეფორმების გზას აგრძელებს და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ამ პროცესში სომხეთის მხარდაჭერას გააგრძელებს.
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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.