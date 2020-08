რებეკა ჰარმსი რუსთავში ჩაღლარის ქსელის ლიცეუმის დახურვას ეხმაურება

ყოფილი ევროპარლამენტარი “მწვანეთა პარტიიდან”, გერმანელი პოლიტიკოსი რებეკა ჰარმსი “ტვიტერზე” გამოეხმაურ არუსთავში მდებარე ჩაღლარის ქსელის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერებას. როგორც ჰარმსი წერს, რუსთავში სკოლის დახურვას მოსწავლეები მასწავლებლები და მშობლები აპროტესტებენ.

In Rustavi in Georgia students, teachers and parents protest against the closure of their school. #Donttouchmyschool https://t.co/EqUPK510pU

ჰარმსი აზიარებს დემირელის კოლეჯის ყოფილი მენეჯერის, მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლის, თუბა ჩაბუქის ტვიტს, სადაც ჩაბუქი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ “საქართველოს მთავრობაზე თურქეთის მთავრობა ზეგავლენას ახდენს, რამაც შესაძლოა ხელი შეუშალო საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას”.

ამ საკითხზე გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ გზავნილში ჰარმსი წერს:

‘ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში კარგი რეპუტაციის მქონე სკოლა ლიცენზიას კარგავს, მაგრამ განათლების სამინისტრო კონკრეტულ მიზეზს არ ასახელებს”.

It wouldn‘t be the first time that an international school in Georgia with good reputation among students&parents looses its license but Georgian Ministry of Education doesn‘t give any concrete reasons. @OliverVarhelyi@MESCS_Georgia @GEORGIENAktuell @Boell_SC #Donttouchmyschool

