- დავით ჟღენტი — პატიმრობა 5 წლით;
- კახაბერ მჟავანაძე — პატიმრობა 5 წლით;
- დავით სტურუა — პატიმრობა 5 წლით;
- კონსტანტინე კოკაია — პატიმრობა 5 წლით;
- გიორგი ჩახუნაშვილი — პატიმრობა 5 წლით;
- ზაქრო ალბუთაშვილი — პატიმრობა 5 წლით;
- ია დარახველიძე — პატიმრობა 3 წლით;
გოგი ჩახუნაშვილს, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული, ბორკილები სხდომათა დარბაზში დაადეს. გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული ია დარახველიძეც, თუმცა ის სხდომას არ დასწრებია. რაც შეეხება დანარჩენებს, ისინი 8 თვეა ე.წ. წინასწარ პატიმრობაში იყვნენ.
შვიდივე მათგანს ბრალი წარდგენილი ჰქონდა სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას გულისხმობს. ია დარახველიძის გარდა, დანარჩენს 6-ს დაკავებულს დამატებით ედავებოდნენ 19-222-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ა ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის დარღვევას, რაც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას, ჩადენილს ჯგუფურად.
4 ოქტომბრის საქმეზე სულ 64 ადამიანს ჰქონდა ბრალი წარდგენილი. აქამდე ცნობილი იყო 10 მათგანის განაჩენი. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ 7 მაისს პატიმრობა მიუსაჯა პაატა ბურჭულაძეს (7 წელი), მურთაზ ზოდელავას (7 წელი), ირაკლი ნადირაძეს (7 წელი), პაატა მანჯგალაძეს (7 წელი), ლაშა ბერიძეს (7 წელი), ირაკლი შაიშმელაშვილს (2 წელი მიესაჯა დაუსწრებლად – ის მიმალვაშია), ირაკლი ჩხვირკიას (5 წელი), თორნიკე მჭედლიშვილს (5 წელი), ნიკა გვენცაძე (5 წელი) და გური ჟვანიას 5 (წელი).
22-მა ბრალდებულმა საპროცესო გააფორმა პროკურატურასთან: აღიარა წარდგენილი ბრალი და 3-წლიანი პირობითით დატოვა საპატიმრო. ისინი პირდაპირ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს.
9 მაისს სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ:
- ალექსანდრე გოგოლაძე;
- გოჩა ყატაშვილი;
- სულხან აბრალავა;
- დათო ღურწკაია;
- გენადი კელიხაშვილი;
- რამაზ ჯორბენაძე;
- ჯანდრი თირქია
- ევა შაშიაშვილი.
ევა შაშიაშვილმა ყველაზე ადრე აღიარა მისთვის წარდგენილი ბრალი და 2025 წლის 31 დეკემბერს, გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, დანარჩენებმა კი ციხე 8-თვიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვეს.
10 მაისს, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე, სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ:
- გურიელ ქარდავა;
- ალექსანდრე ხაბეიშვილი;
- ბექა ქელეხსაშვილი;
- მამუკა ლაბუჩიძე;
- გიორგი მულაძე;
- ავთანდილ სურმანიძე;
- თემურ ქურციკიძე;
- ვახტანგ ფიცხელაური;
- ხვიჩა გოგოხია;
- გიორგი ქორქია;
- ლევან ჯიქია;
- გიორგი რურუა;
- ლაშა ივანაძე;
- სერგო მეგრელიშვილი.
სავარაუდო, მომდევნო კვირას გამოცხადდება დანარჩენი 25 ბრალდებულის განაჩენი.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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