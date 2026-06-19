მსოფლიო ჩემპიონატის ციებ-ცხელებამ კულმინაციას მიაღწია. დაიწყო ის, რასაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფეხბურთის თითოეული გულშემატკივარი ამდენი ხანია სულმოუთქმელად ელოდება. ეს მოვლენა აერთიანებს უამრავ ადამიანს მთელი მსოფლიოს გარშემო.
თუ შენც ამ ზეიმის ნაწილი ხარ და ეძებ, სად შეგიძლია ადევნო თვალი ყველა სიახლეს 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გარშემო, Adjarabet Arena გთავაზობს პლატფორმას, სადაც ერთ სივრცეშია თავმოყრილი მუნდიალის სიახლეები, საინტერესო მიმოხილვები და სტატისტიკა.
2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განრიგი
მასპინძელი ქვეყნების დროის სარტყელი ქართველი გულშემატკივრისთვის გარკვეულ დისკომფორტს ქმნის. Adjarabet Arena-ზე ხელმისაწვდომია მსოფლიო ჩემპიონატის განრიგი. აქ შეგიძლია მარტივად ნახო, თუ რომელ საათზე იწყება კონკრეტული მატჩი ჩვენი დროით. კალენდარი მოიცავს როგორც ჯგუფური ეტაპის ტურებს, ისე თამაშების ლოკაციებს. ამგვარად, წინასწარ შეგიძლია შეამოწმო განრიგი და საკუთარ კალენდარშიც მოინიშნო, რათა არ გამოტოვო არც ერთი მნიშვნელოვანი საფეხბურთო დაპირისპირება.
მსოფლიო ჩემპიონატის განახლებადი ცხრილი
Adjarabet Arena-ს საიტზე არსებული მსოფლიო ჩემპიონატის განახლებადი ცხრილი გულშემატკივარს მიმდინარე თამაშებზე მყისიერ ინფორმაციას აწვდის. ჯგუფურ ეტაპზე გატანილმა თითოეულმა გოლმა შეიძლება გუნდების პოზიციებზე გავლენა იქონიოს. საიტზე შეგიძლია თვალი ადევნო ქულებს, მოგება-წაგების მაჩვენებელს და გატანილი და გაშვებული გოლების რაოდენობას. ეს ყველაფერი გამარტივებული ფორმატითაა მოცემული, რაც საიტზე ნავიგაციას და სატურნირო შანსების შეფასებას ბევრად უფრო კომფორტულს ხდის.
მსოფლიოს ჩემპიონატის კალენდარი – ვინ ვის ხვდება შემდეგ ეტაპზე
მსოფლიოს ჩემპიონატის კალენდარი გულშემატკივარს ეხმარება, ტურნირის სრული სურათი აღიქვას და გააანალიზოს, თუ ვინ ვის ხვდება შემდეგ ეტაპზე. პლეი-ოფის რაუნდის წინასწარი ბადე განსაზღვრავს პოტენციურ წყვილებს მერვედფინალებიდან ფინალამდე. კალენდრის დახმარებით შეგიძლია გათვალო, თუ რომელი ჯგუფის ლიდერები გადაიკვეთებიან ერთმანეთთან გადამწყვეტ ბრძოლებში. ეს ფუნქცია განსაკუთრებით საინტერესოა მათთვის, ვისაც პროგნოზების გაკეთება უყვარს.
ანალიტიკა და საინტერესო მიმოხილვები
სტატისტიკის მიღმა, ერთგულ გულშემატკივარს ყოველთვის აინტერესებს სიღრმისეული შინაარსი. Adjarabet Arena-ს საიტზე შეგიძლია გაეცნო ექსკლუზიურ ბლოგებს ტაქტიკური გარჩევებით. პლატფორმაზე დაგხვდება დეტალური სტატიები კონკრეტული ჯგუფების შესახებ, სადაც ნაკრების შანსებს შეაფასებენ და წამყვანი მწვრთნელების სტრატეგიებს მიმოიხილავენ. პლატფორმაზე მუშაობს სპეციალური რუბრიკა – „მსოფლიოზე დღე და ღამე“. აქ მიმდინარე მოვლენების მიღმა ასევე წარსულის ამბები შეგიძლია გადაიმეორო. წარსულის გახსენება შედარებაში დაგეხმარება, ძველ ემოციებს გაგიღვიძებს და კიდევ უფრო სახალისოს და საინტერესოს გახდის 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს.
მსოფლიო ჩემპიონატზე მორგებული ინტერაქციული აქტივობები
Adjarabet Arena-ს პლატფორმა წარმოუდგენელია თავად გულშემატკივრის ჩართულობის გარეშე. საიტი მკითხველს სთავაზობს სპეციალურად მსოფლიო ჩემპიონატზე მორგებულ ინტერაქციულ აქტივობებს. აქ დაგხვდება მრავალფეროვანი საფეხბურთო ქვიზები, მაგალითად „როგორ გახსოვს 2002 წლის მუნდიალი?” ეს აქტივობები საშუალებას გაძლევს გადაამოწმო საკუთარი მეხსიერება და ცოდნა, გაერთო მატჩებს შორის შესვენებებზე და შედეგები მეგობრებს გაუზიარო.
მსოფლიო ჩემპიონატზე მორგებული პლატფორმა ქართველი გულშემატკივრისთვის
Adjarabet Arena აერთიანებს ყველა იმ კომპონენტს, რომელიც ქართველ გულშემატკივარს სჭირდება ტურნირის განმავლობაში. სტატისტიკური მონაცემები, განახლებადი სიახლეები, მატჩების განრიგი, ინტერაქციული ქვიზები და ისტორიული მიმოხილვები ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. თუ გსურს, მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში მყისვე მიიღო ზუსტი ინფორმაცია და მუდმივად პულსზე გეჭიროს ხელი, ეს პლატფორმა შენთვის საუკეთესო მეგზური გახდება.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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