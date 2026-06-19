ევროკავშირმა, დაუყოვნებლივი მხარდაჭერის სახით, სომხეთს 34 მილიონი ევრო გადაურიცხა, რათა ქვეყნის კერძო სექტორს დაეხმაროს რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების გავლენის შემცირებაში.
ევროკომისია აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ფონ დერ ლაიენსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს შორის გამართული სატელეფონო საუბრიდან სულ რაღაც ორ კვირაში, ევროკავშირმა ოპერატიულად შეასრულა სომხეთისა და მისი ხალხის მხარდაჭერის შესახებ აღებული ვალდებულებები.
„ეს ფინანსური დახმარება წარმოადგენს პირველ ტრანშს იმ ფართო პაკეტიდან, რომლის შესახებაც პრეზიდენტმა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. პაკეტი ასევე მოიცავს ვაჭრობის ხელშეწყობისა და სოლიდარობის ზომებს სომხეთის ეკონომიკური მდგრადობის გასაძლიერებლად. გასულ თვეში ევროკავშირი-სომხეთის სამიტზე მიღებულ ვალდებულებებზე დაყრდნობით, ევროკავშირი და სომხეთი გააგრძელებენ ერთობლივ მუშაობას ბიზნესკავშირების გასამყარებლად და სომეხი მწარმოებლებისთვის ბაზარზე წვდომის გასაფართოებლად. სავაჭრო ინიციატივების, ბიზნეს-ფორუმებისა და მიზნობრივი საბაზრო ინიციატივების მეშვეობით, დამატებითი მხარდაჭერა გაეწევა სავაჭრო შეზღუდვებით დაზარალებულ სექტორებს, მათ შორის აგროსასურსათო პროდუქტების, ყვავილების წარმოებისა და სხვა ექსპორტზე ორიენტირებულ დარგებს“, — ნათქვამია ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ამასთან, 5 ივლისს ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი სომხეთს ეწვევა, რათა „მხარდაჭერის პაკეტის იმპლემენტაციას შეუწყოს ხელი და განიხილოს შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირისა და სომხეთის თანამშრომლობის გასაძლიერებლად“.
12 ივნისიდან რუსეთმა შეზღუდა სომხეთიდან ყველა საკარანტინო პროდუქციის იმპორტი, ასევე რუსეთის ტერიტორიის გავლით მის ტრანზიტი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრ სახელმწიფოებში.
მიუხედავად როსსელხოზნადზორის მტკიცებისა, რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკას არ უკავშირდება, სომხური პროდუქციის ხარისხის დაწუნება და იმპორტის შეზღუდვა სწორედ რუსეთსა და სომხეთს შორის პოლიტიკური ურთიერთობების დაძაბვის ფონზე დაიწყო. მოსკოვს მსგავსი პრაქტიკა სხვა ქვეყნებთან პოლიტიკური გამწვავების ფონზე არაერთხელ გამოუყენებია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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