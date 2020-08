პატივი ეცით ქვეყნის ციფრულ დამოუკიდებლობას რუსეთისგან – ჰოჯესი GNCC-ს

გადამდგარი გენერალ-ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი, რომელიც 2014-17 წლებში ევროპაში აშშ-ის არმიის მთავარსარდალი იყო, წერს, რომ საქართველოს მთავრობა ციფრული კომუნიკაციების სექტორში იმავე შეცდომას უშვებს, რაც ანაკლიის პორტის შემთხვევაში დაუშვა:

„სამწუხაროა, რომ საქართველოს მთავრობა იმავე შეცდომას უშვებს ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ციფრულ გზაზე, რაც ანაკლიის პროექტის შემთხვევაში დაუშვა“, – დაწერა ბენ ჰოჯესმა 19 აგვისტოს ტვიტერზე.

„მოვუწოდებ GNCC-ს [კომუნიკაციების კომისიას], აქციოს პრიორიტეტულად ის, რაც საუკეთესოა საქართველოსთვის და პატივი სცეს ქვეყნის ციფრულ დამოუკიდებლობას რუსეთისაგან“, – დაწერა მან.

Disappointing to see @GovernmentGeo making the same mistakes from the #Anaklia Project again w/ the #Digital route between #Europe & #Asia. I urge the GNCC to prioritize what’s best for Georgia & respect the country’s digital independence from #Russia https://t.co/hE6GfA0Ky9

— Ben Hodges (@general_ben) August 19, 2020