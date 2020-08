სანამ არ მომკლავთ, ახალი არჩევნები არ იქნება – ლუკაშენკო

ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ დღეს, 17 აგვისტოს, მუშებისათვის სიტყვით მიმართვისას, კვლავ გამორიცხა ქვეყანაში ხელახალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. ეს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეებისა, რომელთაც 16 აგვისტოს მინსკსა და სხვა ქალაქებში მასშტაბური დემონსტრაციები გამართეს.

“ჩვენ უკვე გვქონდა არჩევნები. სანამ არ მომკლავთ, სხვა არჩევნები არ იქნება”, – აღნიშნა მან.

სატრაქტორო ქარხნამდე ლუკაშენკო ვერტმფრენით მივიდა. მუშების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ლუკაშენკომ ისევ გამორიცხა ხელახალი არჩევნები, თუმცა აღნიშნა, რომ მზადაა, გარკვეული ცვლილებები შევიდეს კონსტიტუციაში.

“ვერ მოესწრებით დღეს, როცა რაიმეს ზეწოლის ქვეშ გავაკეთებ. არანაირი ხელახალი არჩევნები არ იქნება, რადგან ასეთ შემთხვევაში აღარ იარსებებს არც მინსკის სატრაქტორო ქარხანა, არც საავტომობილო ქარხანა, არც სატვირთოების ქარხანა… ყველაფერი ნახევარ წელიწადში დაინგრევა”, – ციტირებს მას სახელმწიფო სააგენტო Belta.

მისივე თქმით, მუშაობა უკვე დაწყებულია შესაძლო ცვლილებებისთვის კონსტიტუციაში, რომელიც ხელისუფლების გადანაწილებას შეუწყობს ხელს. ლუკაშენკოს დეტალების შესახებ არ უსაუბრია.

სიტყვით გამოსვლისას მას რამდენჯერმე მოუწია მუშათა ნაწილის შეძახილების მოსმენა. მათ შორის იყო: “წადი!”, “სირცხვილი!”

Lukashenko’s security handpicked the most loyal MZKT factory workers to listen to Lukashenko. Didn’t help. “Go away!” – chanting the workers!#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/IlXdjgPIVc

— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2020