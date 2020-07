ვინ და რატომ ლობირებს შრომის რეფორმის ჩაგდებას პარლამენტში

„შრომის რეფორმა საფრთხეშია“ – აცხადებენ შრომის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ თანახმად, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები და ლობისტები ცდილობენ, პარლამენტში განსახილველად დარეგისტრირებულ რეფორმას მნიშვნელოვანი ასპექტები ჩამოაშორონ.

კანონპროექტების რიგი ასპექტების მიმართ გავლენიანი „ბიზნეს ასოციაციისა“ და „ქართული ოცნების“ დეპუტატების ნაწილის წინააღმდეგობის მიუხედავად, ავტორი, დამოუკიდებელი პარლამენტარი დიმიტრი ცქიტიშვილი აცხადებს, რომ რეფორმის ძირითადი საყრდენის — შრომის ინსპექციის ინსტიტუციური გაძლიერების — დათმობას არ აპირებს.

როგორი იყო შრომის რეფორმა თავდაპირველად ინიცირებისას და როდის და როგორი სახით შეიძლება გავიდეს პლენარულ სესიებზე? ვინ, რას და რატომ ეწინააღმდეგება რეფორმაში? რას შეცვლის რეფორმა მშრომელებისათვის? დაუჭერენ თუ არა მას მხარს მსხვილი ოპოზიციური პარტიები?

მოკლედ რეფორმაზე

რეფორმა, რომელზე მუშაობაც დამოუკიდებელმა პარლამენტარმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა ჯერ კიდევ „ქართულ ონცებაში“ ყოფნისას დაიწყო, შრომის კანონმდებლობის ფუნდამენტურ გადახედვას ითვალისწინებს. საბოლოოდ, კანონპროექტთა პაკეტი 2020 წლის 27 აპრილს წარედგინა პარლამენტს.

კანონპროექტის ინიციატორები, დიმიტრი ცქიტიშვილთან ერთად, „ოცნების“ ყოფილი და ახლანდელი დეპუტატებიც არიან: თამარ ჩუგოშვილი, თამარ ხულორდავა, სოფიო კილაძე, დავით მათიკაშვილი, ირაკლი კობახიძე და რატი იონათამიშვილი.

პროექტით ცვლილებები შედის 14 კანონში, მათ შორის, შრომის კოდექსში, შრომის უსაფრთხოების, პროფკავშირების კანონებში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსებში.

შესაბამისად, ცვლილებები არაერთ საკითხს შეეხებ(ოდ)ა, —

თუმცა რეფორმის ფუნდამენტს შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერება წარმოადგენს: ცვლილებათა პაკეტით, ჯანდაცვისა და შრომის სამინისტროს ცალკე სსიპ-ად გამოეყოფა შრომის ინსპექცია, რომელიც ახლა მხოლოდ დეპარტამენტია სამინისტროში; იქმნება ცალკე კანონი შრომის ინსპექციის შესახებ, რაც აფართოებს განახლებული უწყების უფლებამოსილებასა და მანდატს, რაც მის ინსტიტუციური გაძლიერებას ნიშნავს.

„შანსი ახალი მემკვიდრეობის შესაქმნელად“

შრომის რეფორმას — ცალკეული სადავო საკითხების მიუხედავად, მის ძირითად ნაწილს — ჰქონდა როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის (EMC, საია, მწვანე ალტერნატივა, ღია საზოგადოების ფონდი), ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მხარდაჭერა.

რეფორმის მხარდამჭერი კომენტარები გაკეთებული აქვთ ევროპარლამენტარებსაც. მაგალითად, ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თანათავმჯდომარე, ევროპარლამენტის წევრი მარინა კალიურანდი საკუთარ ტვიტერის ანგარიშზე წერდა, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში ქვეყანა შრომის კანომდებლობის გადასინჯვას გეგმავს;

For the first time in the Eastern Partnership region, a country is reflecting on its labour code. Very good interview with MP @DimitriDDTS – chair of the working group on labor code reform in the Parliament of Georgia 🇬🇪 🇪🇺https://t.co/6UThiyXbkT

— Marina Kaljurand MEP (@MarinaKaljurand) June 2, 2020