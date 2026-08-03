„ესენი არიან რაღაც „ექაუნთები“, ერთს ჰქვია „ზორო“, მეორეც რაღაც მსგავსი, ცალსახად ჩანს, რომ არის ყალბი მეილები, სპეციალურად შექმნილი იმისთვის, რომ დაგვარეპორტონ. ზუსტად ერთი კვირის წინ იგივე მოხდა YouTube-ზეც, მაშინ დაგვარეპორტეს მსგავსი მეილებიდან, გავასაჩივრეთ, YouTube-მა დაადგინა, რომ ეს არ იყო ავთენტური საჩივრები, ამიტომ აღგვიდგინეს გვერდი. ახლა Facebook-ზე ხდება იგივე და ეს ყველაფერი დაემთხვა იმას, რომ სამი დღის წინ გამოვაქვეყნეთ გამოძიების ანონსი თაღლითური „ქოლ-ცენტრების“ შესახებ, ეს ფილმი უნდა გასულიყო დღეს და „ფეისბუქს“ ვიყენებთ ჩვენი კონტენტის გასავრცელებლად, ყველაზე დიდი პლატფორმა ჩვენთვის ესაა“, – თქვა მარი დუდუნიამ.
„აშკარაა ჩვენთვის, არც კი გვაქვს ეჭვი, რომ ეს არის ორგანიზებული შეტევა და, ვფიქრობთ, ჩვენი გაჩუმების მცდელობა, თუმცა ჩვენ რაც შეგვიძლია, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ასე არ მოხდეს და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიებები. რა თქმა უნდა, ამ შეტევას ჩვენ წინააღმდეგ ვუკავშირებთ ჩვენს ჟურნალისტურ გამოძიებებს“, – გვეუბნება დუდუნია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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