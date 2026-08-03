გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შექმნილ ახალ სსიპ-ის, გასტრონომიის ეროვნულ სააგენტოს, ლევან ქარუმიძე უხელმძღვანელებს – ინფორმაციას ამის შესახებ სამინისტრო ავრცელებს.
ქარუმიძე საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო „ოცნების“ პარტიული სიით.
დეკლარაციის თანახმად, 2025 წლის აგვისტომდე ლევან ქარუმიძე იყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილე, შემდგომ კი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილე.
სსიპ „გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო“ მთავრობის 2026 წლის 20 ივლისის დადგენილების საფუძველზე შეიქმნა.
სააგენტოს შექმნის გაცხადებული მიზანია გასტრონომიული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება, პოპულარიზაცია და საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა, ასევე გასტრონომიის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიის ფორმირება და განხორციელება.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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