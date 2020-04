ბაქოში ჰეიდარ ალიევის ცენტრი საქართველოს დროშის ფერებში განათდა

აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში, ჰეიდარ ალიევის სახელობის ცენტრი საქართველოს დროშის ფერებში განათდა. ამის შესახებ ტვიტერში საქართველოს პრეზიდენტი წერს.

ის აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ამის გამო მადლობს უხდის.

“სოლიდარობის დიდებული ჟესტია აზერბაიჯანელი ხალხის მხრიდან”, – წერს სალომე ზურაბიშვილი ტვიტერზე.

Tonight, the Heydar Aliyev Center in Baku is lit up in the colors of the Georgian flag 🇬🇪. Thank you, @presidentaz, for this show of support. Great show of solidarity from the people of #Azerbaijan 🇦🇿. We are #StrongerTogether. pic.twitter.com/2Seu1UgYXU

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 14, 2020