ორი ევროპარლამენტარი მერაბიშვილის გამოსვლას ეხმაურება

ევროპარლამენტარები, ანა ფოტიგა და სანდრა კალნიეტე, ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გამოსვლას ეხმაურებიან.

ანა ფოტიგამ (პოლონეთი, ევროპელ კონსერვატორთა და რეფორმისტთა ჯგუფი), რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ციხეში მოინახულა მერაბიშვილი, ტვიტერზე დაწერა:

„ვანო მერაბიშვილთან ციხეში სტუმრობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო. აღტაცებული ვარ მისი პიროვნული სიმტკიცით. ასეთ მძიმე გარემოებებში მან შეძლო ცოდნის, პოლიტიკური ექსპერტიზისა და ფიზიკური და გონებრივი ძალის გაღრმავება. მივესალმები მის თავისუფლებას“.

🇬🇪Visiting Vano Merabishvili in prison was a very important experience for me. I admire his personal integrity. In so difficult circumstances he was able to deepen his knowledge, political expertise and both physical and mental strength. I welcome PM Merabisvili back in freedom. pic.twitter.com/efy17qAUL3

