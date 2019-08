შეტაკებების ღამის შემდეგ ჰონგ-კონგის აეროპორტმა მუშაობა განაახლა

პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებების ღამის შემდეგ დღეს, 14 აგვისტოს, ჰონგ-კონგის აეროპორტმა მუშაობა განაახლა.

BBC-ის ცნობით, ავტონომიური რეგიონის აეროპორტის მმართველმა ორგანომ დროებითი ბრძანება გამოსცა, რომლითაც მოქალაქეებს მის ტერიტორიაზე აქციების ჩატარება აუკრძალა.

გუშინ, 13 აგვისტოს, ასობით რეისი გაუქმდა მას შემდეგ, რაც ანტისამთავრობო პროტესტის მონაწილეებმა აეროპორტის ტერმინალები დაიკავეს. მათ ადგილზე მჯდომარე აქცია მოაწყვეს და ბარგის გადასატანი ურიკებით ბარიკადები აღმართეს. სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტს შორის იყო საბოდიშო მიმართვები მგზავრებისადმი, რომელთაც პროტესტის გამო აეროპორტით სარგებლობა ვერ შეძლეს.

აქციებმა, რომლებიც ჰონგ-კონგის ქუჩებში მეათე კვირაა მიმდინარეობს, ქალაქის აეროპორტში 9 აგვისტოს გადაინაცვლა და დიდწილად, მშვიდობიან ხასიათს ატარებდა. ვითარება გუშინ, მას შემდეგ გამწვავდა, რაც აქციის მონაწილეებმა ერთ-ერთი პირი პოლიციის გადაცმულ აგენტად მიიჩნიეს და დაუპირისპირდნენ. აღნიშნულის შემდეგ ადგილზე პოლიცია გამოჩნდა, რომელიც მომიტინგეებს დაუპირისპირდა. გამოიყენეს ხელკეტები და წიწაკის სპრეი.

ერთ-ერთ ვიდეოში ჩანს, როგორ აგდებს იატაკზე პოლიციელი ქალს, რასაც დემონსტრანტთა გაღიზიანება და წინააღმდეგობა მოჰყვა.

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz

კიდევ ერთი ვიდეო დემოსნტრანტთა მიერ კაცის დაკავებას ასახავს, რომელიც მათ ასევე გადაცმულ აგენტად მიიჩნიეს. მოგვიანებით, სახელმწიფო ტაბლოიდის, Global Times-ის რედაქტორმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აღნიშნული პირი გამოცემის ჟურნალისტია და აქციის მონაწილეებს მისი გათავისუფლებისკენ მოუწოდა.

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019