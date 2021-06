ჰონგ-კონგელები გრძელ რიგებში ჩადგნენ, რათა კრიტიკული გაზეთის ბოლო ნომერი შეიძინონ

ჰონგ-კონგის მოქალაქეებმა წვიმიან ამინდში რამდენიმე საათი გაატარეს ასობით მეტრის სიგრძის რიგებში, რათა ქალაქში მოქმედი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დამოუკიდებელი გაზეთის ბოლო ნომერი შეეძინათ. გამოცემა “Apple Daily” იძულებულია, მუშაობა შეაჩეროს მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ მისი ხელმძღვანელი პირები ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ბრალდებებით დააკავა, აქტივები კი — გაყინა.

“გარდიანის” ინფორმაციით, ჩინეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული გაზეთი, როგორც წესი, 80 000-იანი ტირაჟით გამოდიოდა, თუმცა ბოლო, გამოსამშვიდობებელ ნომერზე მოსახლეობის განსაკუთრებულად მაღალი მოთხოვნის გამო “Apple Daily”-მ მილიონი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მოთხოვნა იმდენად მაღალი იყო, რომ მსურველები ონლაინ ცხრილებში ეძებდნენ იმ მაღაზიებს, სადაც გამოცემა ჯერ კიდევ იყო ხელმისაწვდომი.



სანამ გრძელ რიგებში ჩადგებოდნენ, გასულ ღამეს მოქალაქეები გაზეთის რედაქციასთან შეიკრიბნენ, რათა მადლობა გადაეხადათ მისი თანამშრომლებისთვის გაწეული შრომის გამო. თავის მხრივ, ჟურნალისტები ოფისის აივნებსა და ფანჯრებთან ანთებული ფანრებით დახვდნენ მხარდამჭერებს.

სანამ გაზეთის რედაქციასა და მის მფლობელ კომპანიაში დახურვის გადაწყვეტილებამდე მივიდოდნენ, ხელისუფლებამ ერთმანეთის მიყოლებით დააკავა “Apple Daily”-ის ხელმძღვანელები და ჟურნალისტები, რასაც მოჰყვა რეიდი მის ოფისში და აქტივების გაყინვა. გაზეთის დამფუძნებელი და მფლობელი დეკემბრიდან ციხეშია, აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი რედაქტორი — გასული სამშაბათიდან, ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალისტი კი 24 საათის წინ დააკავეს.

ყველა დაკავებულს ედავებიან ეროვნული უსაფრთხოების კანონის დარღვევას, რომელსაც კრიტიკოსები განსხვავებული აზრის ჩახშობის ხერხად განიხილავენ. აღნიშნულს არ ეთანხმებიან ოფიციალური პირები, რომლებიც დასძენენ, რომ გაზეთის თანამშრომელთა საქმიანობას არაფერი ჰქონდა საერთო “ნორმალურ ჟურნალისტიკასთან”. “გარდიანის” ცნობით, ისინი გამორიცხავენ, რომ გამოცემის ხელმძღვანელთა დაკავება თავისუფალ სიტყვაზე შეტევაა.

გაზეთის დახურვას მასზე პასუხისმგებელი პირები ხსნიან, ერთი მხრივ, ბოლო მოვლენების ფონზე შექმნილი ფინანსური პრობლემებით, მეორე მხრივ კი — თანამშრომელთა უსაფრთხოებით, იმ ფონზე, როცა გამოძიება გამოცემის წინააღმდეგ ჯერაც მიმდინარეობს.

