პრიგოჟინი: თავდაცვის სამინისტრომ ვაგნერის ბანაკები დაბომბა, უამრავი დაიღუპა

„ვაგნერის“ ჯგუფის დამფუძნებელი, ევგენი პრიგოჟინი ამბობს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედროებმა „ვაგნერის“ ბანაკი დაბომბეს.

პრიგოჟინის თქმით, თავდასხმის შედეგად დაღუპულია „უამრავი მებრძოლი“.

აუდიოჩანაწერებში პრიგოჟინი კვლავ უპირისპირდება რუსეთის თავდაცვის მინისტრს და ამბობს, რომ ის ლაჩარია, შემდეგ კი აცხადებს – „ჩვენ 25 ათასნი ვართ და მოვდივართ, რათა გავარკვიოთ, რატომ ხდება ქვეყანაში აურზაური“.

მალევე სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო. ავტორები ამტკიცებენ, რომ ვიდეო „ვაგნერის“ ერთ-ერთ ბანაკთანაა გადაღებული, რომელზეც რუსეთის შეიაღარებულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს.

Wagner channels just published a video claiming russian MOD forces just attacked their training camp with missiles. https://t.co/76YPQhjYB8 pic.twitter.com/OyaLxU7a5g

— Artoir (@ItsArtoir) June 23, 2023