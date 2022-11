წაახალისეს თუ არა ევროპარლამენტარებმა სააკაშვილი, საქართველოში დაბრუნებულიყო?

„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ევროპარლამენტარებმა წაახალისეს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოში დაბრუნებულიყო. ასეა თუ არა ეს? — საჯარო კომენტარები ცხადყოფს, რომ ევროპარლამენტარებმა, რომელთაც სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნებაზე ესაუბრა, არათუ წაახალისეს, არამედ გააკრიტიკეს ექსპრეზიდენტის ეს განზრახვა.

კობახიძის ბრალდება

მიმდინარე წლის ივნისში მიღებული რეზოლუციით, ევროპარლამენტმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა, ჰუმანიტარული ნიშნით გაათავისუფლოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან, რათა მას საზღვარგარეთ სათანადო მკურნალობის საშუალება მიეცეს. მსგავსი შესწორება ინიციირებულია ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიშშიც, რომელსაც ევროპარლამენტი დეკემბერში უყრის კენჭს.

„ქართული ოცნება“ ევროპარლამენტის კრიტიკას, ხშირ შემთხვევაში, უკავშირებდა „ნაციონალური მოძრაობის“ პარტნიორი ევროპის სახალხო პარტიის (EPP) ლობირებას, ახლა კი ამბობს, რომ არსებობს „გლობალური „ომის პარტია“, რომელსაც უნდა მეორე ფრონტი საქართველოში და ამ გლობალური „ომის პარტიის“ გაგრძელებაა საქართველოში „ნაცმოძრაობა“ თავისი სატელიტებით“.

თუმცა ევროპარლამენტის რეზოლუციები ხმათა უმრავლესობით მიიღება და მიხეილ სააკაშვილის ჰუმანიტარული მიზნით საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანისკენ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ „ქართული ოცნების“ პარტნიორებიც ევროპარლამენტში, მათ შორის, მომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე, „ქართული ოცნების“ პარტნიორი ევროპის სოციალისტებისა და დემოკრატების პროგრესული ალიანსის (S&D) წევრი სვენ მიქსერი.

„მიხეილ სააკაშვილს უნდა ჰქონდეს საზღვარგარეთ სათანადო მკურნალობის მიღების საშუალება. ეს ჰუმანიტარული პოზიციაა, მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული შეშფოთებების გამო. ეს არ არის პარლამენტის მიერ პოზიციონირება მის კრიმინალურ ბრალდებებთან დაკავშირებით“, – განაცხადა სვენ მიქსერმა.

საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ ევროპარლამენტარების ნაწილს პასუხისმგებლობა აქვს მიხეილ სააკაშვილის წინაშე, წაახალისა რა იგი, საქართველოში დაბრუნებულიყო, და ამიტომაც ითხოვს ახლა მის გათავისუფლებას.

ევროპარლამენტარები სააკაშვილის დაბრუნებაზე

2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების წინ, საქართველოში დაბრუნებამდე ცოტა ხნით ადრე, მიხეილ სააკაშვილი ევროპარლამენტარებს ბრიუსელსა და სტრასბურგში შეხვდა. იმ დროისთვის სააკაშვილი საქართველოში ჩამოსვლას საჯარო განცხადებებშიც აანონსებდა. ევროპარლამენტარებმა, მათ შორის EPP-დან (რომელიც კობახიძემ სააკაშვილის წახალისებაში დაადანაშაულა), მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნების განზრახვა არ მოიწონეს.

„ევროპარლამენტარების შეხვედრაზე მიხეილ სააკაშვილთან მე მას მოვუწოდე, თავი შეიკავოს პროვოკაციებისგან და გამოიყენოს თავისი პოლიტიკური კაპიტალი საქართველოში წინასაარჩევნო სიტუაციის დეპოლარიზაციისთვის“, — დაწერა მარინა კალიურანდმა, „ევროპელი სოციალისტების“ წარმომადგენელმა 14 სექტემბერს, ევროპარლამენტარების მრავალფრაქციული ჯგუფის სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. ქართულ მედიას კი განუცხადა, რომ არ არის იმ პოზიციაზე, რომ საქართველოში წასვლაზე-არწასვლაზე სააკაშვილს რეკომენდაცია მისცეს, მაგრამ მოუწოდებს, პოლარიზაცია არ გაამძაფროს.

At MEPs meeting with @SaakashviliM I urged him to restrain from provocations and use his political capital to help to depolarize pre-election situation in Georgia and respect @osce_odihr decision after 🇬🇪 local elections on Oct.2 pic.twitter.com/774YiN2MCG

„კონფლიქტის მოგვარებას სჭირდება ძლიერი ლიდერები და ქართველების გაბედულობა, რადგან ამ გზის გაგრძელება ქვეყანას კარგს არაფერს მოუტანს. სწორედ ეს ვუთხარით მიხეილ სააკაშვილს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ მას სურვილი აქვს სამშობლოში დაბრუნების, მაგრამ მგონია, რომ ამ ეტაპზე ეს კრიზისს კიდევ უფრო გააღრმავებს”, – ამბობდა ლიეტუველი ევროპარლამენტარი EPP-დან ანდრიუს კუბილიუსი 2021 წლის სექტემბერში.

🇪🇺 💚 🇺🇦 To wrap up my very intensive and informative trip to #Ukraine, I met @SaakashviliM here im Brussels. We generally tend to disagree on many things but we agree that developing #Mariupol is a key for resisting 🇷🇺 occupation and fighting corruption in 🇺🇦 has no alternative. pic.twitter.com/PwOhnoD5f9

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) May 27, 2021