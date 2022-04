რაზე შეთანხმდნენ რამშტაინის ბაზაზე და რატომ არ იყო იქ საქართველო

აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა გერმანიაში, რამშტაინის ამერიკულ საჰაერო-სამხედრო ბაზაზე, 40 ქვეყანას უმასპინძლა უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების განსახილველად.

„მადლობა ყველას, რომ ასე სწრაფად შეიკრიბეთ უკრაინის თავდაცვის საკონსულტაციო ჯგუფის ამ ისტორიული შეხვედრისთვის. ეს არაჩვეულებრივი შეკრებაა, სადაც დღეს 40-ზე მეტი ქვეყანაა წარმოდგენილი. ჩვენ აქ ვართ, რათა დავეხმაროთ უკრაინას, გაიმარჯვოს რუსეთის უსამართლო შემოჭრის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ავაშენოთ უკრაინის თავდაცვა ხვალინდელი გამოწვევებისთვის“, — განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ლოიდ ოსტინმა.

მისი თქმით, უკრაინისადმი კეთილგანწყობილი ერები მთელი მსოფლიოდან ერთიანი არიან გადაწყვეტილებაში, მხარი დაუჭირონ უკრაინას რუსეთის იმპერიული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში და გააკეთონ მაქსიმუმი უკრაინის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

„მსურს, დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მთელ ჯგუფს ჰქონდეს საერთო და გამჭვირვალე გაგება უკრაინის უსაფრთხოების უახლოესი საჭიროებების შესახებ, რადგან ჩვენ გავაგრძელებთ ცისა და დედამიწის შეძვრას მათ დასაკმაყოფილებლად… კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. უკრაინას დღეს ჩვენი დახმარება სჭირდება გამარჯვებისთვის და მათ კვლავ დასჭირდებათ ჩვენი დახმარება, როდესაც ომი დასრულდება“, — განაცხადა ლოიდ ოსტინმა.

პენტაგონის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგზე ოსტინმა განაცხადა, რომ რამდენიმე ქვეყანა დასთანხმდა უკრაინის მხარდაჭერას, თუნდაც იმ ღირებული სამუშაოს მიღმა, რომელსაც ისინი უკვე აკეთებენ. ოსტინმა შეხვედრის მონაწილეებს უთხრა, რომ ის, რასაც რუსეთი აკეთებს, გავლენას ახდენს არამხოლოდ უკრაინაზე. კონფერენციამ უზრუნველყო მოკავშირეების დაპირებები, რომ უკრაინის სამხედროებს დახმარება გაუწიონ ომის შემდგომ ეტაპზე. გერმანიამ მზადყოფნა გამოთქვა, გადასცეს უკრაინას მძიმე შეიარაღება, მათ შორის, Gepard-ის ტიპის თვითმავალი, შეჯავშნული ანტისაჰაერო ტექნიკა და „ლეოპარდის“ ტანკები. უკრაინას საზენიტო შესაძლებლობებს მიაწოდებს ბრიტანეთის მთავრობა.

„ომის დაწყებისას რუსეთის ერთ-ერთი უცნაური მოთხოვნა იყო უკრაინის „სრული დემილიტარიზაცია“. თავდაცვის 40 მინისტრის გუშინდელი ეპოქალური შეხვედრის შემდეგ, რუსეთისთვის ცუდი ამბავი მაქვს — შესაძლებლობები, სიჩქარე, გამარტივებული ლოჯისტიკა, იარაღის გაფართოებული დიაპაზონი — უკრაინა ძლიერდება“, — დაწერა Twitter-ზე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა.

One of Russia’s odd demands at the start of the war was the “full demilitarization” of Ukraine. After yesterday’s epochal meeting of 40 defense ministers, I have bad news for Russia. Capacity, speed, simplified logistics, an expanded range of weapons – Ukraine is strengthening.

