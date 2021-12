რუსეთს სურს, უკრაინასა და საქართველოს უკარნახოს, რა არჩევანი გააკეთონ საკუთარ მომავალზე – კოლომინა

ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ხავიერ კოლომინა აცხადებს, რომ ალიანსი ბუქარესტის სამიტის ერთგული რჩება.

მისი თქმით, რუსეთს სურს, უკარნახოს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა უკრაინა და საქართველო, რა არჩევანი გააკეთონ საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით.

„როგორც ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ცოტა ხნის წინ რიგაში განაცხადეს, ჩვენ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებების ერთგული ვართ“, – წერს კოლომინა ტვიტერზე.

#Russia wants to dictate the choices countries like #Ukraine and #Georgia get to make with regard to their own future. As #NATO Foreign ministers expressed recently in Riga, we are committed to the decisions adopted in the 2008 Bucharest summit. pic.twitter.com/Lca7qoPJbO

— Javier Colomina (@JavierColominaP) December 12, 2021