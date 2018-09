საქართველო სამძიმარს უცხადებს ინდონეზიას სტიქიაში დაღუპულების გამო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებს ავრცელებს, სადაც “ღრმა მწუხარებას” გამოხატავს ინდონეზიის რესპუბლიკის სულავესის კუნძულზე მომხდარი მიწისძვრისა და მის მიერ გამოწვეული ცუნამის შედეგად ასობით ადამიანის გარდაცვალების გამო.

“დამანგრეველმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ გამოწვია არამხოლოდ ადამიანთა ტრაგიკული დაღუპვა, არამედ მიაყენა მნიშვნელოვანი ზარალი რეგიონის ინფრასტრუქტურას. საქართველო გვერდში უდგას მეგობარ ინდონეზიას ამ მძიმე წუთებში”, წერია განცხადებაში.

“შოკირებული და დამწუხრებული ვარ დამანგრეველი მიწისძვრებისა და ცუნამის გამო ინდონეზიაში. გულწრფელი სამძიმარი დაღუპულთა ოჯახებსა და ინდონეზიის მთავრობას”, დაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დავით ზალკალიანმა, ტვიტერზე.

Shocked and saddened by the devastating earthquakes and tsunami in #Indonesia #Sulawesi. Heartfelt condolences to the families of victims and the Government of Indonesia. @Kemlu_RI https://t.co/tRp3dqNN3T

