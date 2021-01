ინდონეზიაში მიწისძვრას ნგრევა მოჰყვა, დაღუპულია, სულ მცირე, 35 ადამიანი

დღეს, 15 იანვარს, ინდონეაზიაში 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. საერთაშორისო მედიის თანახმად, შემთხვევას, სულ მცირე, 35 ადამიანი ემსხვერპლა.

მიწისძვრის ეპიცენტრი სულავესის კუნძულზე იყო, რომელიც ინდონეზიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნძულია.

More than 15,000 people have been evacuated from affected areas, officials say https://t.co/9DLKoQG0Bk pic.twitter.com/MWoq7P40Tw

გარდაცვლილების გარდა, დაშავებულია ასობით ადამიანი. სამაშველო ბრიგადები ნანგრევებიდან მოქალაქეების ამოყვანას ცდილობენ, მათ შორის არიან ბავშვებიც.

A powerful earthquake has rocked Indonesia’s Sulawesi island, killing at least 34 people, levelling a hospital and other buildings. Rescuers searching for more than a dozen patients and staff of the levelled Mamuju hospital, have pulled one woman alive from the rubble. pic.twitter.com/59fjHzBv1i

— RTÉ News (@rtenews) January 15, 2021