ილ დივოდან დრაკულამდე – Twitter-ის ხუმრობები საქართველოს გამოსვლაზე

ჯაზბენდი “ირიაო”, რომელიც სიმღერით – “შენი გულისთვის” საქართველოს წელს ევროვიზიის კონკურსზე წარადგენდა, კონკურსის ფინალში ვერ გავიდა. “ირიაოს” მიერ შესრულებულ სიმღერას არაერთგვაროვავნი რეაქცია მოჰყვა, ტვიტერის მომხარებლების ნაწილს შესრულება მოეწონა, ნაწილს კი პირიქით. ამიტომაც საქართველოს გამოსვლა არაერთი ხუმრობის ინსპირაცია გახდა.

ტვიტერზე “ირიაოს” გამოსვლა შეადარეს ჯგუფ “ილ დივოს”, დრაკულას მულტიფლმ “სასტუმრო ტრანსილვანიიდან”, მოჩვენებებს ძველი ანიმაციური ფილმებიდან და სხვა. ნეტგაზეთი გთავაზობთ შეფასებებს, რომელიც საქართველოს ევროვიზიაზე გამოსვლას მოჰყვა.

ერთ-ერთი მომხარებელი “ირიაოს” წევრს დრაკულას პერსონაჟს ამსგავსევს ანიმაციური ფილმიდან “სასტუმრო ტრანსილვანია”

სხვა მომხმარებლისთვის კი “ირიაო” ალტერნატიულ ილ დივოს ვერსიას წარმოადგენს.

Finally #Georgia comes with an alternative to Il Divo!! Yass #Iriao ! Final to you boyz! #Eurovision — Nurswan (@NurSwan) May 10, 2018

კიდევ ერთი მოხმარებელი მოუწოდებს ადამიანებს დაეხმარონ ჯგუფს ფინალში გადასასვლელად, თავად შესრულებას კი გასაოცარს უწოდებს.

თუმცა სხვა მომხმარებელი თავის მოკვლით “იმუქრება”, იმ შემთხვევაში თუ საქართველო კონკურსის ფინალში გადავა.

if #geo goes to the finals i’m gonna kill myself pic.twitter.com/iGGx9vkisZ — Venom (@SenpaiKimi) May 10, 2018

“გამოსვლა შთამბეჭდავია, ყოჩაღ საქართველო”

#Iriao really stand out in a good way. This performance is stunning! Well done #Georgia #Eurovision — Natalia Anderson (@TunefulTV) May 10, 2018

ზოგ მომხმარებელს “ირიაოს” გამოსვლამ ძველი ანიმაციური ფილმების მოჩვენებები გაახსენა.

ევროვიზიის ზოგიერთმა მაყურებელმა და მსმენელმა “ირიაოს” სიმღერაში რელიგიური ხაზი შენიშნა და ის პოლიფონიურ ჯაზს შეადარა.

ეს კი, კიდევ ერთი ასოციაციაა დრაკულაზე, ამჟერა ძველი ანიმაციური ფილმიდან.

“ყველაზე განსხვავებული, ეთნო-ჯაზ ბენდი საქართველოდან. ღვთაებრივი და ჰარმონიული ჯღერადობა, ენა კი მდიდარი”