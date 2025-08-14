ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის" – ფაშინიანი

სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა იმ დეკლარაციის რეგიონული მნიშვნელობის შესახებ, რომელსაც სომხეთმა, აზერბაიჯანმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვაშინგტონში მოაწერეს ხელი. ინტერვიუს “არმენპრესი” აქვეყნებს.

„ვფიქრობ, რომ გუშინდელი დეკლარაცია (ინტერვიუ ჩაწერილია 9 აგვისტოს — რედ.) საკმაოდ თვალსაჩინო სარგებელს შეიცავს როგორც ირანისთვის, ასევე რუსეთისთვის. როდესაც ისინი განხორციელდება, მაგალითად, ირანს ექნება შესაძლებლობა გავიდეს შავი ზღვისკენ სარკინიგზო ხაზით სპარსეთის ყურიდან, ხოლო რუსეთსა და ირანს ექნებათ შესაძლებლობა, დაამყარონ სარკინიგზო კავშირი ერთმანეთთან“ ,— განაცხადა ფაშინიანმა.

მისივე თქმით, შეთანხმების განხორციელება ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს არამხოლოდ მონაწილე ქვეყნებს.

„თუ ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას ამ შეთანხმების ეკონომიკურ მხარეზე, ძალიან მნიშვნელოვანი და შესამჩნევი სარგებელი ექნება არა მხოლოდ სომხეთს, აზერბაიჯანსა და აშშ-ს, არამედ თურქეთს, რუსეთს და ირანსაც.“

როგორც ფაშინიანი ამბობს, მსგავსი სარკინიგზო კავშირი რეგიონისთვის უპრეცედენტო იქნებოდა.

„ფაქტობრივად, ასეთი კავშირი უპრეცედენტო იქნებოდა, რადგან ამჟამად სამხრეთ კავკასიაში არ არსებობს სარკინიგზო ხაზები, რომლებიც ირანს და რუსეთს ერთმანეთთან დააკავშირებდა.

ჩვენ არ გვსურს პროვოცირება უთანხმოებების, არ გვსურს პროვოცირება დაძაბულობის და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანია სტაბილურობის, მშვიდობის, მდგრადი განვითარების, ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობის უზრუნველყოფა”.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

“აშშ-ში შეთანხმების შემდეგ, რუსეთი ეცდება დესტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში”

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს
სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა
ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი
„ჰკითხე ექსპერტს" – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს
ერთად დავიცვათ ბუნების საკუთრება – საქართველოს ბანკისა და CFN-ის კამპანიაში Galt & Taggart-ი ჩაერთო
სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის" – ფაშინიანი
ზვიად რატიანი: ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული, ეს არის სილა ყველასთვის
გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი
